شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة طريق مكة.. مفهوم للتفاني في توفير أرقى سبل العون لضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية