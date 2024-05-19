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شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة طريق مكة.. مفهوم للتفاني في توفير أرقى سبل العون لضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تعد مبادرة طريق مكة التي تخدم ضيوف الرحمن، مفهوم أكثر شمولية للتفاني في توفير أرقى سبل العون للمسلمين من قاصدي المملكة للحج.
كما أنها وسام تميز لشرف الخدمات الميسرة والمسهلة، حتى أضحت المبادرة حديث الحجيج في مد يد العون لهم.
وتستشعر مبادرة طريق مكة عظمة هذا الركن، وإزالة مشقة الرحلة التي يقوم بها الحاج إلى مكة المكرمة، بما تمتلكه من تنوع جليّ في خدماتها ومساراتها، لتوفير كل ما يلزم من أجل راحة حجاج بيت الله الحرام منذ لحظة انطلاقهم ومغادرة أرضهم الأم إلى وصولهم إلى أرض المملكة، والوقوف عن قرب، من نقطة البداية في تكوين الانطباع الأول عن المملكة.
وتقول عائلة الحاج زهير رود دين إن ما تقدمه مبادرة طريق مكة من تسهيلات جعلنا نعزم هذا العام أداء مناسك الحج، لما سمعنا ورأينا على أرض الواقع من سلاسة ويسر وتجهيز أماكن الانتظار المخصصة والخدمات المقدمة بالإضافة إلى ضيافة الكلمة والمعنى، إذ أسهمت المبادرة في تقليل الإجراءات ونظمت العمل بشكل دقيق.
وأضافت، أن أقاربهم أوضحوا أن المبادرة تضمن تسليم الأمتعة إلى سكنهم؛ والأكثر عجبًا هو عدم فقدان هذه الأمتعة نظرا لترميزها إلكترونياً، حيث يجدون أن هذه الخدمات هي دليل على كرم المملكة وخدماتها الإنسانية ومد يد العون والمساعدة لهم، وعلى مدار الساعة".
هذا إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة، حتى تخصيص المسارات دون الشعور بالتعب والمشقة، مؤكدين إلى أن الضيافة السعودية تتسع للجميع وخدماتهم المتميزة هي بحد ذاتها تعبيرًا عن الترحاب في خدمة حجاج بيت الله الحرام.
كما أنها وسام تميز لشرف الخدمات الميسرة والمسهلة، حتى أضحت المبادرة حديث الحجيج في مد يد العون لهم.
تسهيل قدوم الحجاجوبرزت المبادرة فيها حفاوة أبناء المملكة العاملين في استقبال ضيوف الرحمن بمطارات الدول الأخرى، حتى أصبحت ذات مفهوم تحمل أبعادًا تبرهن على أن الإجراءات لضيوف الرحمن وتسهيل قدومهم للحج، ليست مجرد إجراءات خدمية بل تحمل دقة الإبداع والهمة العالية، امتزجت مع كرم الاستقبال وطيب الكلام.
وتستشعر مبادرة طريق مكة عظمة هذا الركن، وإزالة مشقة الرحلة التي يقوم بها الحاج إلى مكة المكرمة، بما تمتلكه من تنوع جليّ في خدماتها ومساراتها، لتوفير كل ما يلزم من أجل راحة حجاج بيت الله الحرام منذ لحظة انطلاقهم ومغادرة أرضهم الأم إلى وصولهم إلى أرض المملكة، والوقوف عن قرب، من نقطة البداية في تكوين الانطباع الأول عن المملكة.
وتقول عائلة الحاج زهير رود دين إن ما تقدمه مبادرة طريق مكة من تسهيلات جعلنا نعزم هذا العام أداء مناسك الحج، لما سمعنا ورأينا على أرض الواقع من سلاسة ويسر وتجهيز أماكن الانتظار المخصصة والخدمات المقدمة بالإضافة إلى ضيافة الكلمة والمعنى، إذ أسهمت المبادرة في تقليل الإجراءات ونظمت العمل بشكل دقيق.
مبادرة طريق مكةوأوضحت: نتعجب من عظمة المتابعة المتميزة، التي نقلها لنا أقاربنا في الحج الماضي في نقل أمتعة الحجاج إلى مساكنهم سواءً في مكة المكرمة أو المدينة المنورة ومعرفة جميع المعلومات المتعلقة بالأمتعة المنقولة.
وأضافت، أن أقاربهم أوضحوا أن المبادرة تضمن تسليم الأمتعة إلى سكنهم؛ والأكثر عجبًا هو عدم فقدان هذه الأمتعة نظرا لترميزها إلكترونياً، حيث يجدون أن هذه الخدمات هي دليل على كرم المملكة وخدماتها الإنسانية ومد يد العون والمساعدة لهم، وعلى مدار الساعة".
خدمة حجاج بيت الله الحراموتواصل: بالإضافة إلى تفقد أحوالهم طوال فترة تواجدهم في مطارات البلاد والاطمئنان على الإجراءات بدءًا من إصدار تأشيرة الحج إلكترونيا وأخذ الخصائص الحيوية مرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات بعد التحقق من توافر الاشتراطات ومن بينها الصحية.
هذا إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة، حتى تخصيص المسارات دون الشعور بالتعب والمشقة، مؤكدين إلى أن الضيافة السعودية تتسع للجميع وخدماتهم المتميزة هي بحد ذاتها تعبيرًا عن الترحاب في خدمة حجاج بيت الله الحرام.