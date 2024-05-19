شكرا لقرائتكم خبر تعريف طلاب جامعيين بأهمية تطبيق نظام المنافسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت الهيئة العامة للمنافسة لقاءين تعريفيين بعنوان «نظام المنافسة وبرامج وخدمات الهيئة» بالتعاون مع جامعة الأمير سلطان في مدينة الرياض، وجامعة الملك فيصل في مدينة الأحساء.

وهدف اللقاءان إلى نشر ثقافة المنافسة بين الطلاب لتعزيز الوعي، وإثراء المعرفة المتخصصة، كما تناول اللقاء شرح حول أهمية تطبيق نظام المنافسة؛ ودوره في إيجاد بيئة تنافسية جاذبة للاستثمارات، ومتوازنة للأنشطة الاقتصادية.

كما تطرق اللقاءان إلى التعريف ببرامج الاستدامة والتصحيح، إضافة إلى التركز الاقتصادي وأنواعه ومنهجية وإجراءات دراسة طلب التركز الاقتصادي.