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تعريف طلاب جامعيين بأهمية تطبيق نظام المنافسة

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- بواسطة أيمن الوشواش - نظمت الهيئة العامة للمنافسة لقاءين تعريفيين بعنوان «نظام المنافسة وبرامج وخدمات الهيئة» بالتعاون مع جامعة الأمير سلطان في مدينة الرياض، وجامعة الملك فيصل في مدينة الأحساء.

وهدف اللقاءان إلى نشر ثقافة المنافسة بين الطلاب لتعزيز الوعي، وإثراء المعرفة المتخصصة، كما تناول اللقاء شرح حول أهمية تطبيق نظام المنافسة؛ ودوره في إيجاد بيئة تنافسية جاذبة للاستثمارات، ومتوازنة للأنشطة الاقتصادية.

كما تطرق اللقاءان إلى التعريف ببرامج الاستدامة والتصحيح، إضافة إلى التركز الاقتصادي وأنواعه ومنهجية وإجراءات دراسة طلب التركز الاقتصادي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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