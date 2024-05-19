شكرا لقرائتكم خبر جولات لضبط المطاعم والبوفيهات في القصيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية محافظة البدائع، 196 زيارة رقابية تفتيشية على الأسواق والمطاعم والبوفيهات والمحال التجارية، للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية داخل المنشآت، وأسفرت عن تسجيل 34 مخالفة، ومصادرة 6 كجم من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك.

كما نفذت الأمانة ممثلة ببلدية محافظة ضرية خلال النصف الأول من مايو لعام 2024م 94 جولة رقابية على المطاعم والمنشآت الغذائية، وأسفرت عن تطبيق 9 غرامات و13 إنذارا، ومصادرة كمية بمقدار 52 كجم من المواد الغذائية الفاسدة، والتأكد من مدى التزام المنشآت بتطبيق كل اشتراطات تخزين وتداول الأغذية وتعزيز السلامة الغذائية.

وشددت الأمانة على ضرورة الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي أو الاتصال بمركز البلاغات 940.