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شاهد.. استعدادات مطار الملك عبد العزيز لاستقبال المنتخب السعودي للعلوم والهندسة

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حذيفة القرشي- جدة  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استعد مطار الملك عبد العزيز بجدة منذ وقت مبكر، لإقامة حفل استقبال طلبة المنتخب السعودي للعلوم والهندسة في أرض الوطن.
ويأتي هذا بعد تحقيقهم 27 جائزة دولية، وتمثيل المملكة العربية عالمياً بالمشاركة في مسابقة آيسف 2024.
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استعدادات مطار الملك عبد العزيز لاستقبال المنتخب السعودي للعلوم والهندسة - اليوم
استعدادات مطار الملك عبد العزيز لاستقبال المنتخب السعودي للعلوم والهندسة - اليوم

إنجازات طلاب المملكة في آيسف

ومن المقرر وصول رحلتهم خلال الساعة القادمة حيث تعد أكبر مسابقة علمية عالمية، والتي أقيمت في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.
استعدادات مطار الملك عبد العزيز لاستقبال المنتخب السعودي للعلوم والهندسة - اليوم

وتُعد النجاحات الوطنية التي يُحققها الطلبة السعوديون في أهم المحافل الدولية مثل "آيسف" و"آيتكس"، ثمرة العناية الدائمة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين -يحفظهما الله-.
كما يحقق هذا مُستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية ورؤية السعودية 2030.

إنجازات عالمية للطلاب السعوديين

وحقق الطلاب السعوديون 114 ميداليات وجائزة كبرى وخاصة في "آيسف 2024" و"آيتكس2024".
وذلك ضمن أكبر مسابقتين عالميتين للعلوم والهندسة والاختراع والابتكار، مواصلين بذلك إنجازاتهم السابقة التي حققوها في ذات المُسابقتين بنسخها الماضية.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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