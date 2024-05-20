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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أولى لقطات وصول طلاب "آيسف" الحاصلين على 27 جائزة دولية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - رصدت "اليوم" أولى لحظات وصول أبطال المنتخب السعودي للعلوم والهندسة 2024 فور وصولهم صالة مطار الملك عبدالعزيز بجدة، بعد مشاركتهم المتميزة في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة ”آيسف 2024“.
علا التصفيق والأهازيج فور وصول أبطالنا، الذين لبسوا على وجوههم ابتسامة عريضة، تعكس فخرهم بإنجازهم العظيم.
وخلال مشاركتهم في المعرض، تمكن أبطالنا من حصد 27 جائزة عالمية، شملت 18 جائزة كبرى و 9 جوائز خاصة، وذلك من بين أكثر من 1700 طالب وطالبة من 70 دولة حول العالم.
وتعد هذه الإنجازات بمثابة مصدر إلهام للأجيال القادمة، ودليل على اهتمام المملكة العربية السعودية بتعزيز قدرات الشباب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
ووجه أبطال المنتخب السعودي للعلوم والهندسة 2024 الشكر والتقدير لجميع من ساهم في دعمهم وتشجيعهم، مؤكدين عزمهم على مواصلة العمل الجاد لتحقيق المزيد من الإنجازات للمملكة العربية السعودية.
علا التصفيق والأهازيج فور وصول أبطالنا، الذين لبسوا على وجوههم ابتسامة عريضة، تعكس فخرهم بإنجازهم العظيم.
إنجازات طلاب المملكة في ”آيسف 2024“وشارك في استقبالهم حشد كبير من المسؤولين والمواطنين، ممن حرصوا على التعبير عن فخرهم واعتزازهم بهؤلاء الشباب الموهوبين الذين رفعوا اسم المملكة العربية السعودية عالياً في المحافل الدولية.
وخلال مشاركتهم في المعرض، تمكن أبطالنا من حصد 27 جائزة عالمية، شملت 18 جائزة كبرى و 9 جوائز خاصة، وذلك من بين أكثر من 1700 طالب وطالبة من 70 دولة حول العالم.
وتعد هذه الإنجازات بمثابة مصدر إلهام للأجيال القادمة، ودليل على اهتمام المملكة العربية السعودية بتعزيز قدرات الشباب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
استقبال أبطال المنتخب السعودي للعلوم والهندسةوتزين المطار بألوان الفرح والسعادة احتفاءً بهذا الإنجاز العظيم، فيما علقت لافتات تهنئ أبطالنا وتُشيد بقدراتهم وإبداعاتهم.
ووجه أبطال المنتخب السعودي للعلوم والهندسة 2024 الشكر والتقدير لجميع من ساهم في دعمهم وتشجيعهم، مؤكدين عزمهم على مواصلة العمل الجاد لتحقيق المزيد من الإنجازات للمملكة العربية السعودية.