نائب وزير الخارجية يبحث تطورات الأوضاع في السودان

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تطورات الأوضاع في السودان

الدمام - شريف احمد - استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في ديوان الوزارة بالرياض، المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بيرييلو.وجرى خلال الاستقبال، بحث تطورات الأوضاع في السودان، وسبل تعزيز التعاون الثنائي.كما ناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان علي جعفر.