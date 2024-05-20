شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار خفيفة إلى متوسطة على الرياض.. الأماكن والمواعيد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الاثنين، تبدأ الساعة 1 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساء.

ويُتوقع هطول أمطار خفيفة على الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء.

وتشمل التأثيرات المصاحبة، رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى لرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

أمطار متوسطة بينما تشهد الدوادمي والرين والقويعية وعفيف أمطارًا متوسطة.

يصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.