شكرا لقرائتكم خبر عن مطار إسطنبول.. الحجاج الأتراك يرحبون بفريق مبادرة "طريق مكة" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توفر مبادرة "طريق مكة" للقاصد من مطار إسطنبول الدولي إلى البقاع المقدسة، الطمأنينة الكاملة التي تحمل عنه هم سفره ووصوله، وتقدم له خدمة تليق بضيوف الرحمن، تعبيرًا عن نهج متواصل دأبت عليه حكومة المملكة في شرف خدمة الحرمين الشريفين وخدمة ضيوفهما.

ويبادر الحجاج في إسطنبول بالجملة الترحيبية المحلية "هوش قال دي نز" وتعني (أهلا بكم) في بداية دخول الصالة المعززة بالتقنيات، لتسهيل وتقليل مدة المهام الإجرائية باحترافية وجودة عالية متقنة بكوادر سعودية من الجنسين.

مشاعر إيمانية غامرة

ويروي الحاج عبدالكريم يتقين رئيس أحد القوافل التركية المتجهة للحج عن مشاعره الإيمانية الغامرة لزيارة الحرمين الشريفين وأداء الركن الخامس من أركان الإسلام.



وأشار إلى التسهيلات التي يحظى بها الحجاج في طريقهم للمدينة المنورة ومكة المكرمة، مقدمًا شكره للقائمين على خدمة بيوت الله والحجاج والزائرين، ومتمنيًا السلامة والقبول في العمل من الله عز وجل للجميع.