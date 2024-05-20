شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الاثنين.. أمطار خفيفة إلى متوسطة على المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

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أمطار متوسطة

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة المدينة المنورة اليوم الاثنين، تبدأ الساعة 1 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساء.ويُتوقع هطول أمطار خفيفة على العيص والمدينة المنورة.وتشمل التأثيرات المصاحبة، رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى لرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.بينما تشهد الحناكية والمهد ووادي الفرع أمطارًا متوسطة.يصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.