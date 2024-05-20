شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أبريل.. 554 جولة رقابية على المواقع التعدينية في مختلف المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية -ممثلة بوكالة الامتثال والرقابة التعدينية- 554 جولة رقابية على عددٍ من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر أبريل الماضي، ووجهت 753 إنذارًا على المواقع التعدينية المخالفة لنظام الاستثمار التعديني، وذلك تطبيقًا لمبدأ الإنذار قبل إقرار المخالفة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أنّ الجولات الرقابية المُنفّذة خلال شهر أبريل الماضي شملت 248 جولة على المواقع التعدينية في منطقة الرياض، و72 جولة في المنطقة الشرقية و63 جولة في منطقة مكة المكرمة، و52 جولة في منطقة القصيم، و31 جولة في منطقة المدينة المنورة، و28 جولة في منطقة تبوك.

إضافة إلى 23 جولة على المواقع التعدينية في منطقة حائل، و21 جولة في منطقة عسير، و9 جولات في منطقة نجران.

كما شملت 3 جولات في كل من منطقتي الباحة والحدود الشمالية، وجولة واحدة في منطقة جازان.

مواصلة الجولات الرقابية وأكّد الجراح عزم الوزارة على مواصلة تنفيذ جولاتها الرقابية، ومتابعة الأنشطة التعدينية، وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها.

إضافة إلى حماية المجتمعات المجاورة لمناطق التعدين، وفقًا للوائح نظام الاستثمار التعديني. تعظيم القيمة المحققة وتهدف الوزارة إلى تعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية في المملكة، وزيادة جاذبية قطاع التعدين، ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

إضافة إلى إسهام القطاع في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، إذ تقدر قيمة الثروات المعدنية في المملكة بنحو 9.3 تريليونات ريال، تنتشر في أكثر من 5,300 موقع.