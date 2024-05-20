شكرا لقرائتكم خبر عن "طريق مكة" توفر خدمة ترميز وفرز الأمتعة لحجاج بنجلاديش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سخرت مبادرة "طريق مكة" أعمالها في صالة المبادرة بمطار شاه جلال الدولي في دكا لخدمة ضيوف الرحمن بجمهورية بنجلاديش، من خلال تسهيل إجراءات سفرهم إلى المملكة لأداء مناسك حج هذا العام 1445هـ.وأشاد الحجاج البنجلاديشيون بجهود مبادرة "طريق مكة" في سرعة إنهاء إجراءات السفر لضيوف الرحمن، خاصة كبار السن وذوي الإعاقة بستخدام التقنيات المتطورة.إضافة إلى خدمة ترميز وفرز الأمتعة لضيوف بيت الله الحرام وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.خدمات ذات جودة عاليةوتهدف المبادرة إلى توفير خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن من الدول المستفيدة منها إلى المملكة، ويشمل ذلك استقبالهم وإنهاء إجراءاتهم في بلدانهم بسهولة ويسر.وذلك بدءًا من إصدار تأشيرة الحج إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، مرورًا بمهام المديرية العامة للجوازات لإنهاء إجراءات الدخول إلى المملكة من مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية.