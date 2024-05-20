شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور| استعدادات لاستقبال 14 ألف حاج عماني هذا الموسم والان نبدء بالتفاصيل

5 آلاف حاج

الدمام - شريف احمد - استعدت الجهة المسؤولة لاستقبال الحجاج القادمين من سلطنة عمان، حيث تم تخصيص مركز رقم 15 لخدمتهم.وشهد افتتاح المركز ملحق شؤون الحج والأوقاف بسلطنة عمان أ. ابراهيم الخروصي ورئيس مجلس إدارة مطوفي حجاج الدول العربية الأستاذ محمد معاجيني ومدير برنامج إكرام الضيف الأستاذ سعودي عيد، وعضوي مجلس الإدارة الأستاذ فؤاد بشارة والأستاذ أحمد مطر، ومدير إدارة مكاتب شؤون الحجاج في إكرام الضيف الأستاذ عادل الجبالي والمشرف على إدارة المشاعر المهندس محمد بانه، نائب الرئيس لعمليات التشغيل الأستاذ غازي راضي، ومدير مركز حجاج عمان الأستاذ عرفة شرقاوي.وجرى خلال تدشين المركز الإطلاع على آخر استعداداتهم لاستقبال حجاج السلطنة، وتفقد آلية العمل والتأكد من استكمال كل الخدمات لراحة حجاج عمان.أوضح رئيس مجلس الإدارة الأستاذ محمد معاجيني، أن برنامج إكرام الضيف ستقوم على تقديم الخدمة لقرابة 14 ألف حاج عماني سيؤدون الفريضة هذا الموسم، مبينا ً أنه سيتم تقسيم حجاج عمان على عدة مراكز، مشيراً إلى أن المركز 15 سيقدم الخدمة لحوالي خمسة آلاف حاج.وبين أن حجاج عمان سيبدأون التوافد من يوم 25 ذو القعدة حتى الأيام الأولى من شهر ذو الحجة، مشدداً على اتمام الجاهزية لاستقبال وخدمة أكثر من 450 ألف حاج من مختلف قارات العالم.الارتقاء بالخدماتأكد معاجيني على حرص مطوفي حجاج الدول العربية على الارتقاء بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله من خلال إطلاق العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف لتوفير أجود الخدمات وأرقاها، وإثراء رحلة الحاج لتحقيق رؤية المملكة 2030.فيما رحب مدير مركز 15، الأستاذ عرفة شرقاوي بحجاج عمان، مشدداً على أن المركز وفر كل سبل الراحة لحجاج السلطنة بدءاً من قدومهم مروراً بأدائهم النسك وانتهاءاً بمغادرتهم الأراضي المقدسة وفق خطط مدروسة بمتابعة من وزارة الحج والعمرة.