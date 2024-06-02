المملكة وإيطاليا تستعرضان المستجدات الاقتصادية الإقليمية والعالمية

العلاقات السعودية الإيطالية

الدمام - شريف احمد - التقى وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، في ميلان اليوم، نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاجاني.وتناول اللقاء العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات.هذا إضافةً إلى استعراض المستجدات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إيطاليا.كما حضر نائب وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عمار نقادي.