الأرصاد: درجة الحرارة في المشاعر المقدسة ستصل لـ 45 درجة مئوية

الرياض - علي القحطاني - نبه محلل الطقس، في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، بدرجة الحرارة المتوقعة بالمشاعر المقدسة.

وتوقع أن تكون درجة الحرارة في المشاعر المقدسة ما بين 43 و 45 درجة مئوية بدءا من يوم الجمعة، وذلك وفقا لما ذكره بقناة الإخبارية.

وأكد أن هذه الدراجات تعد مؤشر جيد لكونها أقل من الدرجات التي سجلت سابقا والتي وصلت إلى 48 درجة مئوية.

وأضاف أنه من المتوقع نشاط الرياح الشمالية والشمالية الغربية، ما أدى لكسر حدة درجات الحرارة.