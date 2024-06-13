شاهد| جاهزية مقرات ضيوف خادم الحرمين في المشاعر المقدسة

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن جاهزية مقرات برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج في المشاعر المقدسة (منى وعرفة ومزدلفة) لاستقبال ضيوف البرنامج والبالغ عددهم 3322 حاجاً وحاجة من 88 دولة.وعملت عدد من اللجان الخدمية على تجهيز وإعداد جميع الإمكانيات وتوفير جميع الخدمات في مقر سكن الضيوف قبل وصولهم، انطلاقًا من توجيهات القيادة الرشيدة، لتقديم أرقى الخدمات لهم ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم في أجواء إيمانية وبكل يسر وسهولة.وجهزت الوزارة مقار الضيوف في المشاعر المقدسة بلوحات إرشادية وترحيبية وشاشات ذكية تفاعلية تحمل عبارات متنوعة ترحيباً بالمستضافين فترة وجودهم في المشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، إلى جانب توفير جميع الخدمات والاحتياجات والكوادر البشرية حتى ينعم الضيوف بأمن وأمان ويتفرّغوا لأداء النسك بيسر واطمئنان.وعبر الضيوف عن فسعادتهم بالحفاوة التي تلقوها من قبل اللجان العاملة في الوزارة، داعين الله -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على خدمتهما للإسلام والمسلمين.كما شكروا وزارة الشؤون الإسلامية على توفيرها كل سبل الراحة لهم حتى يؤدوا المناسك بكل يسر وسهولة, سائلين الله أن يجزي قيادة المملكة خير الجزاء على جهودها لخدمة الإسلام والمسلمين.