شكرا لقرائتكم خبر عن طقس مصايف المملكة.. العظمى 31 مئوية والسودة الأكثر اعتدالاً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد عن طقس مصايف المملكة اليوم الاثنين.

طقس المملكة اليوم

وقال المركز إن درجات الحرارة العظمى تسجل في الطائف 31 مئوية، وفي أبها 31 مئوية وفي الباحة 29 مئوية، والسودة 23 مئوية.يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين، على مناطق المملكة، أن تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاء من المنطقة الشرقية.كما نبه من نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة، تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مناطق مكة المكرمة وعسير وجازان، كذلك على أجزاء من منطقة نجران.