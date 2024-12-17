شكرا لمتابعة خبر عن المياه الوطنية: 3 مزايا يحصل عليها المستفيد عند توثيق العداد.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عدد نائب رئيس العناية بالعملاء في شركة المياه الوطنية المهندس عبد الرحمن المنديل، فوائد توثيق عداد المياه، ومنها أنها تتيح للمستفيدين طلب الخدمات.

وأضاف: “علي سبيل المثال خدمة الحد الاستهلاكي وهي تقوم بإرسال رسائل تنبيهية للمستفيد الفعلي، في حال الاستهلاك المرتفع، وهي تفيده في تفادي الارتفاع المفاجئ”.

وعن آلية توثيق العداد، قال: “عملية التوثيق سهلة عن طريق تسجيل الدخول في تطبيق شركة المياه الوطنية، أو الفرع الالكتروني الخاص بشركة المياه الوطنية، ثم الدخول لصفحة الحسابات واختيار الحساب المراد توثيقه، ويحدد نوع العلاقة سواء كان مالك أو مستفيد”.