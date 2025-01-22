شكرا لمتابعة خبر عن فيصل العيسى يهدي جائزة جوي أوورد للأمير الوليد بن طلال .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استقبل سمو الأمير الوليد بن طلال الفنان فيصل العيسى، وقدم له التهنئة بمناسبة فوز مسلسل شباب البومب بجائزة المسلسل الخليجي المفضل في حفل جوائز جوي اوورد 2025.

وقدم العيسي الشكر إلى سمو الوليد بن طلال على دعمه للشباب، كما أهدى العيسي الجائزة التي حصل عليها إلى سموه، مثمنا الدعم غير المحدود الذي مكن المسلسل من حصد الجوائز.

والتقط العيسي صورا تذكارية مع سمو الوليد بن طلال، فيما قال سموه :”شباب البومب يستاهل .. شباب البومب ابن روتانا من البداية وأحنا معاك لنهاية المطاف”.

وأكد سموه أن جمهور المملكة والخليج هم أساس النجاح في روتانا خليجية ومسلسل شباب البومب، مؤكدا أن المسلسل حقق أرقام مليارية، وفقا لـ”روتانا خليجية”.

استقبل سمو الأمير الوليد بن طلال الفنان فيصل العيسى، وقدم له التهنئة بمناسبة فوز مسلسل شباب البومب بجائزة المسلسل الخليجي المفضل في حفل جوائز جوي اوورد 2025.