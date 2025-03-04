السعودية | جامعة الملك خالد تُطلِق مسابقة القرآن الكريم ومبادرة “عِــلْم” الرمضانية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أطلقت جامعة الملك خالد ممثلة في كلية الشريعة وأصول الدين، اليوم، مسابقة القرآن الكريم والبرامج الرمضانية لعام 1446هـ.

وتهدف الجامعة إلى تعزيز القيم الإسلامية، وتنمية التفاعل المجتمعي، ونشر ثقافة العناية بكتاب الله، إضافةً إلى تشجيع المشاركين على تطوير مهاراتها في التلاوة والحفظ خلال شهر رمضان المبارك .

كما أطلقت الكلية مُمثّلةً في قسم السنة وعلومها مبادرة “عِــلْم”؛ لتعزيز الإقراء العلمي من خلال سماع وإقراء السنة النبوية والكتب العلمية بالسند المتصل، للمستفيدين محليًّا ودوليًّا.

وأوضح عميد كلية الشريعة وأصول الدين بالجامعة الدكتور محمد بن علي القرني، أن المسابقة تشمل عدة برامج متخصصة منها “أعذب تلاوة” التي تُعنى بتكريم أجمل الأصوات في التلاوة بين طلاب وطالبات الجامعة، في حين تمثّل مسابقة “رمضانك قرآن” فرصة للمنافسة بين الطلبة في إتقان الحفظ والتجويد، كما تمتد أجواء التنافس إلى المجتمع من خلال مسابقة مفتوحة لحفظ القرآن الكريم، تتيح لأفراد المجتمع المشاركة، وترسّخ الارتباط بكتاب الله تلاوةً وحفظًا وتدبّرًا.

