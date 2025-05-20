شكرا لمتابعة خبر عن المسند: تعامد الشمس على الباحة وانعدام الظل ظهر اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، أن مدينة الباحة ستشهد اليوم ظاهرة فلكية لافتة، حيث تتعامد الشمس تمامًا عند منتصف النهار، ما يؤدي إلى انعدام الظل في لحظة نادرة تُسجَّل لأول مرة هذا العام 2025.

وأضاف أن الشمس ستواصل بعد ذلك حركتها الظاهرية باتجاه الشمال، لتتعامد في 21 يونيو على مدار السرطان، وهو المدار الذي يمر بين مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة تتزامن مع بداية فصل الصيف فلكيًا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

وبيّن المسند أن الشمس ستعاود حركتها جنوبًا بعد ذلك، لتتعامد مرة أخرى على الباحة في 23 يوليو تقريبًا، قبل أن تستمر في اتجاهها نحو الجنوب حتى تتعامد على خط الاستواء في 23 سبتمبر، وهو التاريخ الذي يصادف الاعتدال الخريفي.

وتبلغ الشمس أقصى نقطة جنوبية لها في 21 ديسمبر عندما تتعامد على مدار الجدي، وهي الظاهرة التي تواكب بداية فصل الشتاء.

وختم المسند حديثه بالإشارة إلى أن هذه الحركة الظاهرية للشمس تمثل الدورة السنوية التي ينتج عنها تعاقب الفصول الأربعة.

إقرأ أيضًا: