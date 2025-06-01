5 مناطق لثانويات الموهوبين التقنية

تحتضن 5 مناطق مقار مدارس ثانوية الموهوبين التقنية والتي تم تدشينها في أغسطس 2024م كأول مدرسة من نوعها في العالم لبناء قدرات الموهوبين في مجالات التقنية الحديثة، والتي تستهدف خريجي طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة لعام 1446.

وأعلنت إدارات التعليم في الرياض والمدينة والقصيم والشرقية وجدة، انطلاق الثانويات وفتح باب التسجيل لطلبة الصف الأول الثانوي بهدف بناء القدرات الوطنية في مجالات التقنيات المتقدمة إلى جانب المنهج الدراسي العام للمرحلة الثانوية في مجالات علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي والميكاترونيكس والأمن السيبراني، وذلك ضمن الشراكة بين وزارة التعليم وأكاديمية طويق.

منهج تقني

وتتميز مدرسة الموهوبين التقنية بتقديم تعليم نوعي متكامل في التقنيات الحديثة التي تهتم بالجانب المعرفي والوجداني والعملي لإعداد جيل من الطلبة المبدعين والمتخصصين في التقنيات الحديثة والمساهمين في تحقيق رؤية السعودية من خلال الابتكار والتطوير التكنولوجي.

حيث يعتمد منهج المدرسة على وزارة التعليم حتى الساعة 12 ظهرا وبعدها يتحول إلى منهج تقني متخصص حتى الساعة 3.15 يهدف إلى تأهيل الطالب للحصول على شهادة احترافية في المجال التقني حسب المادة المعطاة.

ـكفاءات المستقبل

كانت أكاديمية طويق أعلنت في أغسطس 2024م عن إطلاق مدرسة الموهوبين التقنية الثانوية، بمقرها الرئيس بمدينة الرياض بالشراكة مع وزارة التعليم؛ كأول مدرسة من نوعها على مستوى المملكة، لبناء كفاءات المستقبل بمنهجية تعليمية قائمة على التطبيقات العملية، وبشهادات احترافية عالمية ضمن برامج متخصّصة؛ لتأهيل الطلاب وتوفير البيئة المناسبة لهم للابتكار، وتطوير حلول تقنية مبتكرة في مختلف المجالات التقنية.