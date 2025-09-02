شكرا لقرائتكم خبر «صيف النماص» يستقطب 600 ألف زائر ويعزز التنمية السياحية في عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقطبت فعاليات صيف النماص 2025 خلال الشهرين الماضيين أكثر من 600 ألف زائر، بمتوسط يومي بلغ نحو 10 آلاف زائر، ما يعكس المكانة السياحية المتنامية للمحافظة كإحدى الوجهات البارزة في منطقة عسير.

وأوضح رئيس بلدية النماص المهندس خالد بن مغدي الوادعي، أن فعاليات صيف هذا العام التي اختتمت نهاية الأسبوع الماضي، توزعت بين 8 فعاليات في المواقع الاستثمارية و26 فعالية نظمتها البلدية على مدى 60 يوما، وذلك في 7 مواقع رئيسة بمساحة إجمالية تقدر بـ70 ألف م2، مما أسهم في تنويع الأنشطة وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية.

وشملت أبرز الفعاليات، حفل الافتتاح الذي تميز بأوبريت «تاج المصايف»، وبطولة التقاط الأوتاد بمشاركة 32 فريقا، وجولة «ثراء الشبابي»، وعروض الفرق الشعبية، ومعارض التصوير الفوتوغرافي، وملتقى النماص الدولي الثالث للنحت، وسوق المزارعين.

وحظيت الفعاليات الرياضية التي ضمها برنامج صيف هذا العام، بإقبال واسع من جميع فئات المجتمع، حيث برزت منها فعالية «الحصن»، وفعالية «دروب التحدي»، وخيمة «أهلا بالعالم»، وبطولة كرة الطائرة الرملية.