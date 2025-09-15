شكرا لقرائتكم خبر «كشافة المملكة» يقدمون الفنون السعودية في الجامبوري العالمي بإندونيسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدم وفد جمعية الكشافة العربية السعودية المشارك في الجامبوري العالمي للكشاف المسلم 2025، الذي تستضيفه العاصمة الإندونيسية جاكرتا بالمعسكر الكشفي الوطني في «سيبوبور» أمس، العرضة السعودية ضمن فعاليات تبادل الثقافات، وسط حضور وتفاعل واسع من الوفود الكشفية المشاركة.

وشكل الأداء لوحة وطنية متكاملة، جسد خلالها الكشافون المشاركون قيم الفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية.

وحظيت الفعالية بتفاعل لافت من الوفود الكشفية، خصوصا من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي الذين شاركوا في أداء العرضة، ما أضفى أجواء من الألفة والتقارب الثقافي بين الشباب، ورسخ دور هذه المناسبات العالمية في تعزيز الحوار الحضاري بين الشعوب.

ويعد تقديم الكشافة للعرضة السعودية في مثل هذه المحافل الدولية إبرازا لقيمتها الثقافية، وتعريفا بها كإرث سعودي أصيل، فضلا عن كونها تراثا ثقافيا غير مادي مسجلا لدى منظمة اليونسكو منذ 2015، وهو ما يعكس حرص المملكة على صون موروثها الشعبي ونقله إلى الأجيال والعالم.

يذكر أن الجامبوري يقام بتنظيم مشترك بين معهد دار السلام كونتور للتربية الإسلامية الحديثة، والاتحاد العالمي الإسلامي للكشافة والشباب (WIUSY)، وحركة الكشافة الإندونيسية، وذلك احتفاء بمرور 100 عام على تأسيس «بوندوك موديرن دار السلام غونتور».