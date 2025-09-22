تابع الان خبر السعودية تعزز التعاون مع مصر في منظمة التعاون الإسلامي حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - استقبل مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح بن حمد السحيباني، نظيره الجديد لجمهورية مصر العربية السفير أحمد شاهين، في مقر وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة، حيث ناقشا سبل تعزيز التعاون وتنسيق الجهود بين الدول الأعضاء في المنظمة.

توحيد الصف الإسلامي وتعزيز العمل المشترك

شهد اللقاء استعراض مجالات العمل الإسلامي المشترك، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين المملكة ومصر، بالإضافة إلى بحث سبل دعم دور المنظمة وأجهزتها المتعددة في مواجهة التحديات الدولية والإقليمية، وتعزيز التنسيق بين المندوبين الدائمين للدفع بالعمل الإسلامي المشترك قدمًا.

دعم المواقف الإسلامية وتعزيز العلاقات الدبلوماسية

هنأ السحيباني السفير شاهين على توليه منصبه، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق بين الدول الأعضاء لتوحيد المواقف الإسلامية، وتعزيز مكانة المنظمة في خدمة مصالح الدول الأعضاء، ودعم الجهود الدبلوماسية والسياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.