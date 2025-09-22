زيادة بنسبة 13.5% في صادرات كوريا الجنوبية خلال سبتمبر

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشفت بيانات حصرية اليوم عن زيادة صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 13.5% في الفترة الزمنية الأولى من شهر سبتمبر، حيث بلغت قيمة الشحنات 40.12 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 35.36 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق، وفقًا لبيانات هيئة الجمارك الكورية.

وأظهرت البيانات أيضًا زيادة الواردات بنسبة 9.9% على أساس سنوي لتصل إلى 38.22 مليار دولار أمريكي خلال الفترة، مما أسفر عن تحقيق فائض تجاري بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي.

وفي شهر أغسطس، شهدت الصادرات، التي تعتبر محرك النمو الاقتصادي الرئيسي لكوريا الجنوبية، ارتفاعًا بنسبة 1.3% على أساس سنوي إلى 58.4 مليار دولار، وذلك بفضل الطلب المتزايد على أشباه الموصلات.