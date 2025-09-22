زلزال بقوة 4.8 درجات يهز جبل آثوس في شمال اليونان

عدن - ياسمين عبدالعظيم - زلزال بقوة 4.8 درجات يضرب جبل آثوس في اليونان

ضرب زلزال بلغت قوته 4.8 درجات على مقياس ريختر اليوم جبل آثوس شمال اليونان. وقد أوضح معهد أثينا للديناميكا الجيولوجية أن مركز الزلزال كان على بعد 11 كيلومترًا شمال كاريس، العاصمة الإدارية لجبل آثوس، وعلى عمق 12 كيلومترًا.

ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال. يبقى السكان في المنطقة على أهبة الاستعداد واليقظة بسبب قوة الزلزال الذي شعر به السكان المحليون بوضوح.

تتابع السلطات المحلية والفرق الإنقاذية الموقف عن كثب لضمان سلامة السكان وللتأكد من عدم وجود أي أضرار تذكر. ننتظر تقارير إضافية حول التطورات اللاحقة وسنوافيكم بالتفاصيل تباعاً.