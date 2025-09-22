ضبط مقيمين في محمية الإمام تركي بن عبدالله بسبب مخالفة رعي

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تم ضبط مقيمين مخالفين لنظام البيئة في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، بالتعاون مع هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسيتين الهندية والسودانية، لارتكابهما مخالفة رعي (285) رأسًا من الأغنام، في مواقع محظور الرعي في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية. وقد تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما.

غرامة (200) ريال لكل رأس من الأغنام المرعية

وأفادت القوات بأن عقوبة رعي الغنم تتضمن غرامة قدرها (200) ريال لكل رأس، وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض والشرقية، و (999) و (996) في بقية مناطق المملكة. وأكدت أن جميع البلاغات ستعامل بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.