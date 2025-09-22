شكرا لقرائتكم خبر محافظ الأحساء يرأس اجتماع اللجنة العليا لمستشفى جامعة الملك فيصل التعليمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد أهمية الإسراع في إنجاز مشروع المستشفى، وضرورة المتابعة الدقيقة والمستمرة لمراحله وتفاصيله كافة، مشددًا على أن المشروع يُعدُّ من المشاريع الحيوية والإستراتيجية التي ستسهم بشكل مباشر في خدمة أهالي المحافظة، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية في المحافظة.
ونوّه باهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- بتطوير القطاع الصحي، الذي يُعد ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكدًا أن الجميع يعمل بروح الفريق الواحد؛ لتذليل جميع التحديات وتسريع وتيرة العمل، بما يحقق تطلعات القيادة الحكيمة ويلبّي احتياجات أبناء وبنات المحافظة.
وناقش الاجتماع مستجدات إيصال التيار الكهربائي لمحطة المستشفى، بالتنسيق مع الشركة السعودية للكهرباء، واستعراض احتياجات المستشفى من الأثاث الطبي وغير الطبي، إضافة إلى تجهيزات معمل المحاكاة من الأدوات والمستلزمات التقنية الحديثة.
من جانبه أكد الدكتور أبوزناده أن دعم محافظ الأحساء المستمر ينعكس إيجابًا على تقدم العمل ويُسهم في تذليل العقبات وتسريع الإنجاز وفق أعلى المعايير وبما يتوافق مع تطلعات الجامعة ودورها في خدمة المجتمع.
