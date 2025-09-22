شكرا لقرائتكم خبر أمانة الباحة تنظم أكثر من 100 فعالية احتفاء باليوم الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة لها أكثر من 100 فعالية منوعة، احتفاء باليوم الوطني الـ(95) للمملكة، وذلك في مدينة الباحة ومحافظاتها.
وتتوزع الفعاليات على الميادين العامة والمتنزهات والمراكز الحضارية، لتشمل عروضا شعبية ومسيرات وطنية وأمسيات شعرية وأوبريتات وطنية، إضافة إلى عروض الألعاب النارية، والفقرات الترفيهية للأطفال، ومعارض فنية وتشكيلية، وأركانا للأسر المنتجة والحرفيين.
ويشهد متنزه الأمير حسام بمدينة الباحة الحفل الرئيس لأهالي المنطقة، متضمنا العرضة السعودية، والقصائد الشعرية الفصحى والنبطية، وأوبريتا وطنيا، إلى جانب مشاركة فرق فنية واستعراضية.
فيما ستقام احتفالات موازية في محافظة بلجرشي، والعقيق، والمندق، وبني حسن، والقرى، والمخواة، وغامد الزناد، وقلوة، والحجرة، إذ تنوعت الفعاليات بين المسيرات الوطنية، ورفع الرايات، والعروض الشعبية، والبرامج الموجهة للأطفال.
وأكدت أمانة منطقة الباحة أن هذه الفعاليات تأتي ضمن جهودها لتعزيز أواصر الانتماء والولاء للوطن، وإبراز ما تحظى به المنطقة من دعم واهتمام القيادة الرشيدة - أيدها الله - بما يعكس روح الفرح والاعتزاز في نفوس المواطنين والمقيمين، ويجسد معاني الوحدة الوطنية المتجذرة في المجتمع السعودي.
