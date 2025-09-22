شكرا لقرائتكم خبر شراء الأعلام والمقتنيات الوطنية بتبوك استعدادا لاحتفالات اليوم الوطني الـ95 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستعد أهالي منطقة تبوك لمشاركة الوطن فرحته باليوم الوطني الـ95 للمملكة، الذي يأتي هذا العام بشعار «عزنا بطبعنا»، حيث تشهد الأسواق والمحال حراكا واسعا لشراء الأعلام والمقتنيات التي تحمل رموز الهوية الوطنية.

وتصدرت الأعلام الوطنية بمختلف أحجامها قائمة المبيعات، حيث شهدت المتاجر ارتفاعا ملحوظا في الشراء هذه الأيام استعدادا للاحتفاء باليوم الوطني، كما زادت مبيعات الملابس المزخرفة بالشعارات الوطنية، والقبعات، والوشاحات، وحظيت بإقبال كبير، إلى جانب الإضاءات والملصقات واللوحات.

وأسهم هذا الحراك الشرائي في تنشيط الحركة الاقتصادية داخل الأسواق المحلية بالمنطقة، حيث خصصت المتاجر أركانا خاصة للمنتجات الوطنية، وطرحت العديد منها عروضا وتخفيضات لتشجيع الأسر على الإقبال بشكل أكبر، وعد أصحاب المحال أن هذه المناسبة الوطنية تمثل فرصة لتعزيز المبيعات وزيادة العوائد، فضلا عن دورها في إشاعة أجواء من الفرح والتكاتف بين فئات المجتمع كافة.

ويؤكد هذا المشهد العام أن اليوم الوطني بات حدثا اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا متكاملا، ويبرز صورة المملكة بصفتها بلدا يجمع بين الأصالة والنهضة الحديثة، في رحلة بناء متواصلة نحو مستقبل أكثر ازدهارا.