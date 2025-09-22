شكرا لقرائتكم خبر +3000 متسابق يشاركون في فعالية «الجري بروح الأخضر» بجدة التاريخية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقيم في جدة التاريخية (البلد)، فعالية «الجري بروح الأخضر» بمشاركة أكثر من 3000 متسابق ومتسابقة من مختلف الفئات العمرية، تزامنا مع الاحتفاء باليوم الوطني الـ95.

وتضمن السباق مسارين رئيسين: مسار العموم لمسافة 4.5 كلم، ومسار العائلات والأطفال لمسافة كيلومترين، وسط أجواء وطنية وحضور جماهيري كبير شجع المشاركين على امتداد مسار السباق.

ويهدف السباق إلى تعزيز الرياضة المجتمعية وزيادة أعداد الممارسين للنشاط البدني، بما يتسق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، فضلا عن إتاحة الفرصة لمختلف فئات المجتمع للمشاركة في الفعاليات الوطنية.