جامعة جازان ترتدي «الأخضر» وتشارك بمجموعة متنوعة من الفعاليات في يوم الوطن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تزينت جامعة جازان باللون الأخضر ابتهاجا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ(95) للمملكة، ورسمت أجمل لوحة فرح وطنية احتفاء بهذه المناسبة السعيدة.

وأطلقت الجامعة فعالياتها الوطنية في مختلف كلياتها، حيث شملت البرامج الاحتفالية «معارض وطنية، وورش عمل، ومسابقات أدبية وثقافية، ومعارض فنية، وندوات، ومحاضرات»، بالإضافة إلى مبادرات بيئية، وأمسية شعرية.

ففي الكلية الجامعية بـ»فرسان»، شارك الطلاب والطالبات في معرض عن إنجازات المملكة، ومسابقات ثقافية وطنية، وعرض مرئي عن اليوم الوطني، فيما نظمت كلية الفنون والعلوم الإنسانية للطلاب معرضا فنيا تشكيليا بمشاركة طلابية، وقدمت الكلية الجامعية بـ»الدرب» للطالبات فعاليات إنشادية وطنية، وقصائد شعرية، ولوحات فنية وطنية، إلى جانب ركن للأكلات الشعبية.

كما أقامت الكلية الجامعية بـ»الداير» للطالبات برنامجا متنوعا تضمن كلمات وطنية وأناشيد ومسابقات ثقافية ولوحات جدارية وطنية وعرضا مرئيا عن اليوم الوطني، في حين قدمت كلية الفنون والعلوم الإنسانية للطالبات أمسية شعرية ومسابقات ثقافية، مع استعراض معلومات عامة عن اليوم الوطني.

ووزعت كلية «الصيدلة» للطلاب والطالبات هدايا تذكارية لمنسوبيها والجمهور بمناسبة اليوم الوطني، بينما أقامت كلية الأعمال للطلاب معرضا وطنيا، وخصصت كلية العلوم للطالبات رسائل وطنية تعبيرا عن الولاء والانتماء.

كما نظم طلاب وطالبات كلية التمريض والعلوم الصحية معرضا وطنيا يعكس إنجازات المملكة، فيما نظمت الكلية التطبيقية بـ»العارضة» ندوة حوارية وطنية، وأقامت الكلية التطبيقية للطلاب معرضا وطنيا ولوحات فنية وأركانا شعبية.

بدورها، قدمت كلية الهندسة وعلوم الحاسب للطلاب معرضا وطنيا مع توزيع هدايا تذكارية، ونظمت كلية التطبيقات الصناعية بـ»بيش» مسابقات وطنية وفعاليات ثقافية وفقرات إنشادية، فيما اختتمت كلية الشريعة والقانون للطالبات فعاليات اليوم بمسابقة ثقافية وطنية.

وعكست تلك الفعاليات حرص كليات جامعة جازان على تعزيز الانتماء الوطني وغرس قيم الولاء والاعتزاز بالهوية الوطنية لدى الطلاب والطالبات، من خلال برامج متكاملة ومبادرات متنوعة تتوافق مع روح اليوم الوطني الـ95.