مكتبة الملك عبدالعزيز تطلق معرض «الموحد»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتح المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة الأستاذ فيصل بن عبدالرحمن بن معمر، معرض «الموحد» الذي يضم مجموعة من المقتنيات المحفوظة لدى المكتبة عن سيرة الملك عبدالعزيز آل سعود - طيب الله ثراه -، وذلك بقاعة المعارض بفرع المكتبة في حي المربع بالرياض.

ويستمر المعرض حتى 23 أكتوبر 2025م، حيث يستقبل زواره يوميا من التاسعة صباحا حتى السابعة مساء.

ويأتي المعرض ضمن فعاليات المكتبة بمناسبة احتفاء المملكة باليوم الوطني الـ95 الذي يوافق 23 من سبتمبر الحالي، متضمنا صورا متنوعة للملك عبدالعزيز تبرز مسيرته في البناء وتوحيد المملكة، إضافة إلى صور لمقابلاته ولقاءاته الدبلوماسية مع عدد من الملوك والرؤساء والدبلوماسيين خلال ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين.

كما يعرض المعرض مجموعات نادرة من رسائل الملك عبدالعزيز، وطوابع بريدية صدرت في عهده، إلى جانب عدد من الصحف العالمية التي وثقت مقابلاته وتابعت قراراته السياسية والاقتصادية ذات التأثير الإقليمي والدولي.

وأوضح في كلمة له خلال الافتتاح أن المعرض يأتي متزامنا مع الاحتفاء باليوم الوطني، مشيرا إلى أن مكتبة الملك عبدالعزيز تولي اهتماما كبيرا بتاريخ المؤسس وسيرته، حيث خصصت قاعة بحثية تحمل اسمه، وأعدت قاعدة بيانات متخصصة عنه، فضلا عن إصدار مجموعة من الكتب والدراسات التي يضمها المعرض، لافتا إلى أن المملكة تعيش اليوم عصرا مزدهرا بفضل القيادة الرشيدة - حفظهما الله -، التي جمعت بين الإرادة والتطوير والتحديث والإدارة، من خلال ما تحقق عبر رؤية المملكة 2030، وما تشهده من نهضة تنموية شاملة في مختلف المجالات.