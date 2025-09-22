شكرا لقرائتكم خبر وزارة الموارد البشرية تشكل أكبر علم سعودي بفن الفسيفساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن احتفالاتها باليوم الوطني السعودي الـ95، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أمس الأول 1447هـ الموافق 21 سبتمبر 2025م، مشروعا وطنيا نوعيا تمثل في تشكيل أكبر علم للمملكة العربية السعودية باستخدام أحجار الفسيفساء بحضور مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة الأستاذ إسماعيل بن سعيد الغامدي، وعدد من قيادات الوزارة ومنسوبيها.

ويعد المشروع الذي أقيم في مقر الوزارة جزءا من سلسلة فعاليات واحتفالات الوزارة باليوم الوطني، والتي تمتد على مدار أسبوع كامل وتشمل برامج داخلية وأنشطة متنوعة في مقر الوزارة وفروعها بمختلف مناطق المملكة، بمشاركة واسعة من المستفيدين ومنسوبي الوزارة والمتطوعين.

وقد نفذ مشروع العلم السعودي بسواعد المتطوعين من منسوبي الوزارة، وبمشاركة مستفيديها من فئتي الأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة الذين استخدموا أكثر من 11,500 خوذة صناعية لتشكيل لوحة فنية امتدت على مساحة 600 م2، في تجسيد لروح اليوم الوطني وتأكيد على وحدة أبناء المملكة وتكاتفهم تحت راية واحدة.

واختتمت الفعالية بتكريم المشاركين الذين أسهموا في تسجيل رقم قياسي عالمي جديد في موسوعة Guinness World Records، كأكبر علم مصنوع بفن الفسيفساء على مستوى العالم، ليُضاف هذا الإنجاز إلى رصيد النجاحات الوطنية التي تعزز حضور المملكة الريادي عالميا.

وفي كلمته بهذه المناسبة عبر الأستاذ إسماعيل الغامدي عن فخره واعتزازه برفع راية الوطن بهذا الأسلوب الإبداعي في يومه الوطني، مؤكدا أن هذا العمل يجسد وحدة أبناء المملكة وتكاتفهم تحت راية واحدة، ويترجم قيم الولاء والانتماء التي يعتز بها الجميع في هذا اليوم، كما يبرز دور الوزارة في تمكين مختلف فئات المجتمع، وتحويل المناسبات الوطنية إلى فرص للإلهام وصناعة أثر مستدام.

وتجسد هذه المبادرة التزام الوزارة بتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء مجتمع ممكن ومتكافل، وتعزيز المشاركة المجتمعية كجزء أصيل من استراتيجيتها الرامية إلى تمكين الأفراد ورفع جودة حياتهم، من خلال إشراك مختلف فئات المجتمع في صياغة منجزات وطنية نوعية.

كما يعكس هذا المشروع روح الوحدة والتكاتف التي يجسدها اليوم الوطني، ليبقى منجزا وطنيا يعزز مكانة المملكة الريادية في المبادرات التنموية والاجتماعية، ويسهم في ترسيخ ثقافة المشاركة المجتمعية وتعزيز دور الأفراد في مسيرة التنمية الوطنية.