شكرا لقرائتكم خبر برنامج التحول الوطني يشارك في فعاليات اليوم الوطني بأوساكا اليابان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شارك برنامج التحول الوطني في جلسة حوارية نظمها برنامج تنمية القدرات البشرية، ضمن فعاليات اليوم الوطني التي يقيمها الجناح السعودي في أوساكا، على هامش معرض إكسبو 2025.

وتحدث الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني المهندس فواز بن علاء الرابح، خلال الجلسة الحوارية التي حملت عنوان «رؤية السعودية 2030.. تحول المملكة لأجيال المستقبل»، عن دور البرنامج في تحقيق أهداف الرؤية، التي يعمل على تحقيقها عبر أكثر من 300 مبادرة، ويقيس تقدمه في إنجازها بواسطة 80 مؤشر أداء محلي ودولي.

واستعرض خلال الجلسة أبرز إنجازات برنامج التحول الوطني في تعزيز التحول الرقمي للخدمات الحكومية، التي أسهمت في تحقيق المملكة للمركز السادس عالميا في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الرقمية لعام 2024، متناولا جهود البرنامج في تطوير البنية التحتية اللازمة؛ لتمكين نمو وازدهار مختلف القطاعات.

وأشار إلى أبرز جهود البرنامج في القطاع غير الربحي وتشجيع التطوع، منها تحقيق البرنامج هدف 2030 في الوصول لمليون متطوع سنوي قبل الموعد بـ6 سنوات، وازداد عدد المنظمات غير الربحية بنسبة تزيد على 288% منذ إطلاق الرؤية.

وحول دور المرأة، استعرض المهندس الرابح الإصلاحات وبرامج الدعم التي مكنتها من الانخراط في سوق العمل؛ لترتفع حصتها من القوى العاملة إلى 35.5%، كما باتت المرأة تشغل أكثر من 44% من المناصب الإدارية مع نهاية 2024، الأمر الذي يعزز حضورها ويكرس مكانتها في سوق العمل والمجتمع.

وتناول في حديثه جانبا من إسهامات البرنامج في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لدعم نمو القطاع الخاص، وإيجاد سوق أعمال ميسرة وممكنة، نتج عنها وصول عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى أكثر من مليون ونصف منشأة بنهاية 2024، إضافة إلى الإصلاحات التي أوجدها البرنامج لتحفيز بيئة استثمارية جاذبة، وأسهمت في وصول نسبة رضا المستثمرين عن رحلة المستثمر إلى 89% بنهاية 2024، كما وصل عدد التراخيص الاستثمارية المصدرة في 2024 إلى أكثر من 14 ألف ترخيص.

يذكر أن برنامج التحول الوطني هو أول برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 وأكبرها من حيث عدد الأهداف الاستراتيجية المسندة إليه، التي تشكل 35% من أهداف الرؤية، ويعمل على تحقيقها بقيادة 7 وزارات قائدة، وأكثر من 50 جهة مشاركة.