«الغطاء النباتي» يدعو لإبداء الرغبات في الاستثمار بـ13 متنزها وطنيا بالرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر المستثمرين لإبداء رغباتهم في الاستثمار في 13 متنزها وطنيا بمنطقة الرياض، وذلك انطلاقا من جهوده نحو تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية.

وأوضح المركز أن الفرص المطروحة لإبداء الرغبات تقع في متنزهات (سعد، وثادق، ووثيلان، والغاط، وجبلة، وأبا سمري، والمحالب، وصميغان، وأبو قويرة، وسدير) الوطنية، إضافة إلى متنزهات (زبدة، وشقراء البري، وروضة أم الشقوق)، مبينا أن مجالات الاستثمار في الفرص الاستثمارية المطروحة تشمل: التخييم والكرفانات والمطاعم والمقاهي والجلسات ومنافذ مستلزمات الرحلات، إضافة إلى رحلات السفاري والهايكنغ.

وتهدف الفرص الاستثمارية إلى تنمية الغطاء النباتي، والمساهمة في تنمية الاقتصاد المحلي، وتعزيز سياحة الوجهات الطبيعية، إضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنمية المتنزهات الوطنية.

وأعرب المركز عن استعداده لتلقي الاستفسارات عبر البريد الالكتروني: [email protected].

يذكر أن المركز يعمل على طرح الفرص الاستثمارية طويلة الأمد بجانب الفرص الموسمية؛ وذلك لتنمية الغطاء النباتي، ودعم أعمال ومشاريع التشجير المتنوعة، والمحافظة على الموارد الطبيعية، وتحسين جودة الحياة، وكذلك الإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين؛ تحقيقا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء ورؤية المملكة 2030.