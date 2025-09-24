جلسة نقاش بين وزير الصناعة وشركات صينية حول توطين تقنيات التصنيع في المملكة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث تعزيز التعاون الصناعي مع الشركات الصينية

قام وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريِّف، بعقد سلسلة اجتماعات مع قادة كبرى الشركات الصينية خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية الصين الشعبية. تركزت الاجتماعات على تعزيز التعاون الصناعي وتوطين تقنيات التصنيع المتقدمة في المملكة.

في هذه الاجتماعات، تمت مناقشة الفرص المتاحة في تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع الصناعي، وتقنيات التحكم الصناعي الذكي، وصناعة أشباه الموصلات. كما تم التركيز على الممكنات التي تقدمها المملكة لتحفيز الاستثمارات الصناعية النوعية وتسهيل رحلة المستثمرين.

وعرض وزير الصناعة والثروة المعدنية مقومات المملكة الاستراتيجية التي تجعلها مركزًا عالميًّا لجذب الاستثمارات الصناعية، مثل موقعها الجغرافي، ووفرة الموارد الطبيعية، وأسعار الطاقة التنافسية، والبنية التحتية المتطورة.

كما تضمنت الشركات الصينية التي التقى بها الوزير قادتها مجموعة Tsinghua Unigroup، ومجموعة BEO Technology Group، وشركة Kyland. وفي هامش الاجتماعات، تم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم بين المركز الوطني للتنمية الصناعية والشركات الصينية.

تتسق هذه الاجتماعات مع عمق الشراكة الاقتصادية بين المملكة والصين، وتعكس حرص الجانبين على استكشاف آفاق جديدة للتعاون الصناعي وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة في البلدين.