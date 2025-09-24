محافظ الأحساء يستقبل مدير صندوق تنمية الموارد البشرية بالمنطقة الشرقية في زيارة رسمية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - استقبل معالي محافظ الأحساء السيد/ أحمد بن عبدالعزيز الفارس، اليوم الثلاثاء، مدير صندوق تنمية الموارد البشرية بالمنطقة الشرقية الأستاذ/ خالد بن محمد الشهراني، في زيارة رسمية لبحث سبل التعاون المشترك بين الجهتين في مجال دعم وتطوير الموارد البشرية في المنطقة.

وقد رحب معالي محافظ الأحساء بالضيف الكريم، مؤكدا على أهمية التعاون المشترك بين الحكومة المحلية والجهات الحكومية الأخرى في تعزيز القدرات البشرية وتطوير الكوادر الوطنية في مختلف المجالات.

وفي سياق متصل، جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك دور الصندوق في دعم البرامج والمشاريع التنموية التي تسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة في المنطقة.

وفي نهاية الزيارة، أعرب الطرفان عن تفاؤلهما بالتعاون المشترك والجهود المبذولة لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتطوير المهارات البشرية.