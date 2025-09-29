شكرا لقرائتكم خبر وزير الخارجية: تقاعس المجتمع الدولي عن وقف الاعتداءات الإسرائيلية لن يسهم إلا بزعزعة الأمن والاستقرار إقليميا وعالميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ألقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، كلمة المملكة العربية السعودية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين.

وأوضح في مستهل الكلمة أن المملكة تفتخر بكونها عضوا مؤسسا لمنظمة الأمم المتحدة، وتبذل كل ما في وسعها لترجمة مبادئ ميثاق الأمم المتحدة إلى واقع ملموس عبر ترسيخ احترام القانون الدولي وتعزيز الأمن والسلم الدوليين انطلاقا من إيمانها العميق بأهمية دور المنظمة، مؤكدا حرص المملكة على تحقيق مقاصد الميثاق بالإسهام في الاستجابة للنداءات الإنسانية ومد يد العون والعطاء حيث تجاوز ما قدمته المملكة من مساعدات الـ141 مليار دولار أمريكي استفادت منها 174 دولة.

وأكد موقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وأنه آن الأوان لإيجاد حل عادل ودائم للقضية، مشددا أن التعامل معها خارج أطر القوانين الدولية والشرعية هو ما أدى إلى استمرار العنف وتفاقم المعاناة، وقال: إن تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية لن يسهم إلا في زعزعة الأمن والاستقرار إقليميا وعالميا، وفتح المجال أمام تداعيات خطيرة، وتصاعد جرائم الحرب وأعمال الإبادة الجماعية.

وتطرق الفرحان لمساعي المملكة المستمرة لحل القضية الفلسطينية، حيث بادرت بالتعاون مع مملكة النرويج والاتحاد الأوروبي لإطلاق التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، وترأست مع الجمهورية الفرنسية المؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، بما يشكل مسارا واضحا يفضي إلى إنهاء الاحتلال والصراع، مشيدا بالدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية، وبتوجه السلطة الفلسطينية بإجراء إصلاحات مهمة تستحق مزيدا من الدعم والتمكين من قبل المجتمع الدولي.

وشدد الأمير فيصل بن فرحان في كلمته على ضرورة الالتزام بمنظومة منع الانتشار وسباق التسلح النووي في المنطقة، وأهمية حماية أمن وملاحة وحرية البحر الأحمر وخليج عدن والمضائق، ومكافحة الإرهاب وتجفيف مصادره، إضافة إلى التنبيه بمخاطر الاستخدامات العسكرية بتطبيقات الذكاء الاصطناعي والأسلحة ذاتية التحكم، وضرورة سن قوانين دولية لتنظيمها.

وأشاد بالخطوات الإيجابية التي تقوم بها الجمهورية العربية السورية لترسيخ الأمن الاستقرار، كما جدد حرص المملكة على استعادة أمن الجمهورية اليمنية واستقرارها، ومواصلة المملكة مساعيها لدعم الاقتصاد اليمني وتخفيف المعاناة الإنسانية حيث تعد المملكة أكبر المانحين للجمهورية اليمنية.

كما أكد حرص المملكة على استقرار السودان ووحدة وسلامة أراضيه، مشددا على أهمية استمرار الحوار عبر منبر جدة، ومؤكدا رفض المملكة لأية خطوات خارج إطار مؤسسات الدولة التي قد تمس وحدة السودان ولا تعبر عن إرادة شعبه الشقيق، كما أكد دعم المملكة لحل ليبي-ليبي في ليبيا بما يرسخ وحدته ويدعم جهود مكافحة الإرهاب.

وعبر وزير الخارجية عن وقوف المملكة إلى جانب لبنان، وتثمينها لجهود الدولة اللبنانية لتطبيق اتفاق الطائف وبسط سيادة الدولة، وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية.

وفي ختام كلمة المملكة، أشار وزير الخارجية إلى المسار التنموي للمملكة على المدى الطويل تحت رؤيتها 2030، والأهداف التي تحققت خلال الفترة الماضية من تمكين للشباب والمرأة، وتعزيز قيم التسامح وتوسيع آفاق التواصل والتعاون الدولي، وخفض للبطالة وارتفاع مشاركة المرأة في سوق العمل، إضافة إلى المبادرات الريادية للحد من آثار التغير المناخي ومكافحة التصحر والجفاف مثل مبادرتي السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر، بجانب إعلان المملكة عن تأسيس المنظمة العالمية للمياه ومقرها الرياض، وذلك تأكيدا لالتزام المملكة بالتنمية المستدامة وتحقيق التوازن بين التنمية والمناخ، وبما يسهم في حماية النظام المناخي العالمي.

يشار إلى أن المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل، رأس إحدى جلسات اليوم الخامس من أعمال المناقشة العامة رفيعة المستوى للجمعية العامة في دورتها الثمانين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وشهدت الجلسة التي ترأسها السفير الواصل إلقاء عدد من وزراء الخارجية وممثلي الدول الأعضاء كلمات بلدانهم التي تناولت أبرز القضايا الدولية والإقليمية المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة.

ويأتي ترؤس المملكة لهذه الجلسة في إطار دورها القيادي الفاعل في منظومة العمل الدولي المتعدد الأطراف، وتجسيدا لمكانتها الدبلوماسية المرموقة، وثقة المجتمع الدولي في قدرتها على الإسهام في دعم جهود الأمم المتحدة لتحقيق السلم والأمن والتنمية المستدامة.