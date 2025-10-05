شكرا لقرائتكم خبر معرض الدفاع العالمي 2026: نحو تكامل دفاعي تقوده الخبرة والشراكات النوعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواصل معرض الدفاع العالمي ترسيخ مكانته كمنصة محورية في قطاع صناعة الدفاع والأمن، من خلال دوره الحيوي في دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، الرامية إلى تعزيز مكانة المملكة الرائدة في قطاع هذه الصناعة، وتنمية المحتوى المحلي، وتوسيع دائرة الشراكات الدولية. ومنذ انطلاقته الأولى عام 2022، استطاع المعرض أن يتحوّل إلى حدث عالمي يتجاوز المفهوم التقليدي للمعارض، ليقدّم بيئة متكاملة تعزّز التواصل، وتمكّن من بناء شراكات استراتيجية، وإبرام صفقات نوعية، وتبادل خبرات معرفية متخصصة بين خبراء وقادة هذه الصناعة.

وبعد النجاح اللافت لنسختي 2022 و2024، يستعد المعرض لإطلاق نسخته الثالثة في فبراير 2026، تحت شعار "مستقبل التكامل الدفاعي"، حيث يُتوقع أن تأتي هذه النسخة بمزيد من المساحات الواسعة والبرامج المبتكرة، وتنامي المشاركة الدولية، بما يعكس ريادة المملكة في قطاع صناعة الدفاع والأمن.

ومن أبرز ما يميز معرض الدفاع العالمي 2026 برنامجه المعرفي المتطور المتمثل في "جلسات الريادة الفكرية"، والتي تضم مجموعة من الحوارات والنقاشات المثمرة، بما يتماشى مع أهداف المعرض في تعزيز الابتكار، وتمكين الكفاءات، وتحفيز الشراكات الدولية التي تسهم بتشكيل مستقبل قطاع صناعة الدفاع والأمن.

منصة حوارية لقطاع صناعة الدفاع والأمن

تمثّل جلسات الريادة الفكرية أحد أهم البرامج المبتكرة في معرض الدفاع العالمي، حيث تُقام فيها سلسلة من الحوارات الفكرية والنقاشات المثمرة التي تجمع قادة وخبراء وكبار المسؤولين مع جمهور قطاع صناعة الدفاع والأمن، لإتاحة فرص التواصل، ومعرفة مستجدات المواضيع والتصورات المستقبلية، طوال فترة المعرض.

KPMGالشريك المعرفي لمعرض الدفاع العالمي

في ظل نقلته النوعية نحو تعزيز جلسات الريادة الفكرية، أعلن معرض الدفاع العالمي عن شراكته مع KPMG لتكون الشريك المعرفي للنسخة القادمة، بهدف رفع مستوى النقاشات الفكرية وتعزيز الحوارات المثرية، وتمثّل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تقديم محتوى رصين، يواكب التغيرات العالمية في قطاع صناعة الدفاع والأمن، ويحافظ على استمرارية الجلسات الفكرية بين خبراء قطاع صناعة الدفاع والأمن بعد انتهاء المعرض.

آلية المشاركة والحضور

ينعقد برنامج جلسات الريادة الفكرية خلال الفترة من 9 إلى 12 فبراير 2026، وهو متاح لكافة الزوّار المسجلين دون رسوم. وسيتم نشر الجدول الكامل للجلسات عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الرسمي للمعرض، ما يتيح لجمهور قطاع صناعة الدفاع والأمن التخطيط المسبق لحضور الجلسات التي تواكب اهتماماتهم، كما سيتم تطوير مجموعة مختارة من الجلسات إلى مقالات تحليلية تنشر لاحقًا عبر المنصات الإعلامية الدفاعية المتخصصة.

ومن المقرر أن يفتح المعرض باب التقديم للخبراء والباحثين لتقديم أوراق عمل والمشاركة كمتحدثين في جلسات الريادة الفكرية، مع الإعلان عن التفاصيل قريبًا.

الكشف عن محاور جلسات الريادة الفكرية في معرض الدفاع العالمي 2026

سيتضمن معرض الدفاع العالمي 2026 عدة برامج معرفية، يركّز كل منها على جانب محوري من مجالات الدفاع، حيث سيستعرض مختبر صناعة الدفاع أحدث مستجدات التقنيات من الجيل القادم التي تُسهم في تشكيل مستقبل قطاع صناعة الدفاع والأمن، وتشمل مواضيعه اليومية: استكشاف أثر الاحتياجات التشغيلية المتقدمة في تطوير تقنيات دفاعية جديدة من خلال جلسة بعنوان " تحويل التحديات التشغيلية إلى فرص لتطوير تقنيات دفاعية متقدمة" والتعمق في التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والحوسبة الكمية، وإمكانياتها في إحداث نقلة نوعية في قطاع صناعة الدفاع والأمن من خلال أهمية جاهزية الدفاع والابتكار في تعزيز القدرات؛ ومعالجة التحديات العملية المتعلقة بدمج التقنيات الجديدة ضمن الأنظمة الدفاعية الحالية، مع الحفاظ على التكامل التشغيلي وقابلية التوسّع الممنهجة، من خلال دمج وتسريع تشغيل التقنيات الناشئة.

وتأتي منطقة سلاسل الإمداد السعودية لتفتح المجال أمام الشركات المحلية لبناء شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات والجهات العالمية لبناء منظومة دفاعية متكاملة ، وتتيح فرصة تواصل جمهور قطاع صناع الدفاع والأمن مع كبار المسؤولين الحكوميين، كما تشمل مواضيعه اليومية: استكشاف الأسس الجوهرية لصناعة الدفاع والأمن، وكيفية مساهمة التخطيط الاستراتيجي في تطوير الكفاءات على المدى الطويل من خلال وضع الأسس لسلاسل إمداد دفاعية محلية؛ واستعراض المرحلة التشغيلية لبدء صناعة الدفاع والأمن، من خلال الشراكات، والمشاريع المشتركة، ونقل التقنية الفعّال، من خلال التعاون الدولي والابتكار في التصنيع الدفاعي، والتركيز على تعزيز القدرات التصنيعية المحلية وتوسيع نطاق قطاع صناعة الدفاع والأمن المحلي من خلال تعزيز الإنتاج والتصدير لصناعة الدفاع والأمن المحلي.

كما ستستضيف القاعة الرئيسية في معرض الدفاع العالمي كلمات افتتاحية من كبار مسؤولين الجهات الحكومية، وإعلانات رئيسية للمعرض، إلى جانب "برنامج لقاء الجهات الحكومية السعودية"، وتوفّر هذه المبادرة المميزة للمشاركين المحليين والدوليين إمكانية الوصول المباشر إلى كبار قادة الجهات الدفاعية والأمنية الرائدة في المملكة العربية السعودية، في ظل جهود المملكة الرامية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، في توطين صناعة الدفاع والأمن، يركّز هذا اليوم على استعراض الأولويات الاستراتيجية، وتحديد التوجهات الوطنية، وإبراز الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع صناعة الدفاع والأمن.

وسينطلق برنامج مواهب المستقبل على مدار اليومين الأخيرين من المعرض، حيث سيسلط الضوء على أهمية المواهب، والتعليم، واستراتيجية تطوير القوى البشري قطاع الصناعات العسكرية، استجابةً للحاجة المتزايدة إلى كوادر مؤهلة تقود مسيرة الابتكار والنمو في قطاع صناعة الدفاع والأمن، ويركّز هذا البرنامج في برامجه اليومية على: تعزيز الابتكار والتعلّم واستراتيجية تطوير القوى البشرية في قطاع الصناعات العسكرية.

تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030

يتماشى معرض الدفاع العالمي مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر المساهمة في توطين 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية.، مما يعزز الابتكار، ويوفّر فرصًا تقنية نوعية، ويدعم الاستثمار وتمكين الكفاءات الوطنية، وتأتي جلسات الريادة الفكرية في معرض الدفاع العالمي لتسهم بتحقيق مستهدفات الرؤية من خلال دعم تبادل الخبرات، وبناء الشراكات.

معرض الدفاع العالمي 2026: منصة للابتكار والشراكات

لا يقتصر معرض الدفاع العالمي على كونه معرضاً، بل يُعد نقطة التقاء للنقاشات المثمرة، وفرص تواصل مميزة لجمهور قطاع صناعة الدفاع والأمن مع قادة وخبراء قطاع هذه الصناعة.، لقادة وخبراء وجمهور قطاع صناعة الدفاع والأمن.

تابع الموقع الرسمي لمعرفة المزيد: www.worlddefenseshow.com

حول معرض الدفاع العالمي:

تأسس معرض الدفاع العالمي من قبل الهيئة العامة للصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية، ليكون منصة عالمية تعزز الابتكار والتقدم التقني في صناعة الدفاع والأمن عبر مجالات: الجو والبر والبحر والفضاء والأمن، ويمثل المعرض توجهات المملكة لتكون وجهة عالمية للمعارض ويلبي تطلعاتها لتنظيم أحد أهم معارض الدفاع بما يتماشى مع مكانتها الاقتصادية وموقعها الاستراتيجي.

وقد انطلقت النسخة الأولى في العام 2022، وتلتها النسخة الثانية في العام 2024، فيما ستقام النسخة الثالثة خلال الفترة من 8 إلى 12 فبراير 2026 في الرياض، بحضور قيادات رئيسية في مجال صناعة الدفاع والأمن من المملكة العربية السعودية والوفود الدولية الرسمية وصناع القرار البارزين في الصناعة من مختلف أنحاء العالم. ويتماشى معرض الدفاع العالمي مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر المساهمة في توطين 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030.

لمعرفة المزيد عن المعرض، الرجاء زيارة www.worlddefenseshow.com :

الهيئة العامة للصناعات العسكرية:

تنظم الهيئة العامة للصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية معرض الدفاع العالمي، باعتبارها الجهة المعنية بتنظيم وتطوير وترخيص قطاع الصناعات العسكرية في المملكة، وتأتي الهيئة لتعمل بشكل تكاملي مع كافة شركائها من القطاعين العام والخاص لدعم مسيرة توطين وتطوير قطاع الصناعات العسكرية، ولتعزيز قدرات التصنيع العسكرية الوطنية، والتي من شأنها أن تساهم في تحقيق مستهدفات التوطين، وليصبح أحد روافد الاقتصاد الوطني، ويساهم بشكل مباشر في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030م.