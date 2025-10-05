شكرا لقرائتكم خبر منصة "ليرن" تطلق النسخة الثانية من مؤتمر LEARN لترسيخ التعلم المستمر كركيزة لبناء القدرات الوطنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تطلق منصة "ليرن"، بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، النسخة الثانية من مؤتمر LEARN، الذي يُقام في مدينة محمد بن سلمان غير الربحية، خلال الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر الجاري.

ويهدف المؤتمر إلى التأكيد على أهمية التعلم مدى الحياة بوصفه مسارًا وطنيًا لبناء القدرات الوطنية، وتنمية رأس المال البشري، وتعزيز القدرة التنافسية للكوادر الوطنية في سوق العمل، وربط المعرفة بالتطبيق، انسجامًا مع مستهدفات رؤية 2030 في بناء اقتصاد قائم على المهارة والمعرفة.

وأوضح عبدالعزيز المقيطيب رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لمؤتمر ليرن، أن المؤتمر يمثل أحد المسارات الوطنية لتعزيز التعلم مدى الحياة وربطه بمسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وبيّن "المقيطيب" أن "ليرن" تعمل على بناء منظومة مترابطة تجعل من التعلم عملية مستمرة ومتصلة بالواقع المهني، وأنها تسعى إلى تحويل المهارة إلى قيمة اقتصادية قابلة للقياس، وتوفير بيئة تعليمية تطبيقية تُمكّن الأفراد من اكتساب المعرفة وتوظيفها في مجالات العمل، بالتعاون مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، نحو مجتمع معرفي منتج يضع الإنسان في مقدمة أولوياته.

ويتناول المؤتمر عبر جلساته الحوارية مجموعة من المحاور الرئيسة، تتضمن مستقبل المهارات الرقمية، ودور الذكاء الاصطناعي في التعلم، ونماذج التعلم التطبيقي، وتجارب القطاع الصناعي في تطوير الكفاءات الوطنية، بالإضافة إلى عرض تجارب سعودية ناجحة في ربط التدريب بسوق العمل.

وتستضيف الجلسات عددًا من المتحدثين البارزين، حيث يشارك الدكتور يوسف بوفلقة رئيس قسم اللغة الإنجليزية بالكلية الجامعية بالجبيل الصناعية، في نقاشٍ حول «استراتيجيات التدريس الفعال في العصر الرقمي: دمج الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإبداع في التعلم»، مسلطًا الضوء على التحول في أساليب التدريس في ظل تطور التقنيات التعليمية.

كما تشارك الأستاذة منال الطويرقي مدير أول لإدارة التعلم والتطوير والتخطيط للتعاقب في أكاديمية رأس المال البشري بهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، في جلسة بعنوان «استدامة المستقبل في السعودية: بناء المرونة الوطنية من خلال المهارات والابتكار»، متناولةً العلاقة بين بناء القدرات والمرونة الاقتصادية الوطنية، بينما تتحدث الأستاذة مي المزيني المؤسس والرئيس التنفيذي للمعهد العربي لتمكين المرأة ومبادرة "سعوديات في مجالس الإدارة" (SWOB)، عن «الاستثمار في التعلّم مدى الحياة: إطلاق النمو الشامل والمساواة في القوى العاملة»، مركّزة على الدور الذي تؤديه المهارات في تحقيق العدالة المهنية.

ويُقدّم الأستاذ ماريو برون مدير مركز الابتكار والتطوير في التعليم والتكنولوجيا بالمفوضية الأوروبية، رؤيته حول «المجتمع الرقمي ومستقبل المهارات: سد الفجوة المهارية لقوة عاملة تنافسية»، مستعرضًا تجارب الاتحاد الأوروبي في إعادة تصميم المهارات، بينما تستعرض الدكتورة أمل العبدالجبار، مدير عام التعليم والابتكار والبحث في هيئة التراث التابعة لوزارة الثقافة، أفكارها حول «السرديات الثقافية في التعلم المستمر: تأثير الإرث الحضاري على النمو والتنمية لدى المتعلمين مدى الحياة»، متناولةً البعد الثقافي كرافدٍ للتعلّم المستدام.

ويشارك الدكتور أنس بوهلال، أخصائي برامج التعليم العالي والتدريب التقني والمهني في المكتب الإقليمي لدول الخليج واليمن باليونسكو، في جلسة بعنوان «ما بعد الشهادات: توسيع نطاق التعلم القائم على المهارات لدفع الجاهزية الوطنية»، مؤكدًا أهمية بناء نماذج تعليم مرنة تواكب حاجات السوق، فيما يناقش الأستاذ عبدالله الدحلان، مدير عام المهارات المستقبلية في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، محور «من التعلم إلى الناتج المحلي: كيف تقود المهارات النمو الاقتصادي وأهداف المجتمع الذكي»، موضحًا أثر المهارة في تحريك المؤشرات التنموية، بينما يطرح الأستاذ عبدالله المالكي الرئيس التنفيذي لشركة طروق والمستشار الثقافي في الجمعية السعودية للمحافظة على التراث (SHPS)، رؤيته حول «دور الشراكات الوطنية في تحقيق أهداف التعليم ضمن رؤية 2030»، مركّزًا على دور التكامل المؤسسي في إنجاح المبادرات التعليمية.