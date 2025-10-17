توقيف مقيم بسبب مخالفة التخييم في منطقة عسير تحت مظلة “الأمن البيئي”

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تم ضبط مقيم يمني يخالف نظام البيئة في عسير

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا من الجنسية اليمنية لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة التخييم دون ترخيص في منطقة عسير. وتم تنفيذ الإجراءات النظامية بحقه بناءً على ذلك.

عقوبة مخالفة التخييم في الغابات أو المتنزّهات الوطنية دون ترخيص تصل إلى غرامة تبلغ 3,000 ريال. وتحث القوات الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية عبر الأرقام التالية: 911 في مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة. وتؤكد القوات أن جميع البلاغات ستعامل بسرية تامة دون مسؤولية على المبلّغ.