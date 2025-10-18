جلسات استشارية وإرشادية لريادة الأعمال تقام في مركز دعم المنشآت بالمدينة المنورة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - مركز دعم المنشآت بالمدينة المنورة يطلق جلسات استشارية وإرشادية حصرية

يعلن مركز دعم المنشآت بالمدينة المنورة عن إطلاق سلسلة من الجلسات الاستشارية والإرشادية الحصرية، التي تهدف إلى دعم وتطوير المشاريع والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في المدينة المنورة. ستبدأ الجلسات في الأحد القادم وستستمر حتى 23 أكتوبر الجاري.

برامج الجلسات تشمل مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الترفيه والرياضة، والسياحة، والخدمات الإدارية والتقنية، والنقل والخدمات اللوجستية، والتسويق والمبيعات، والمطاعم والمقاهي، بالإضافة إلى التمويل والابتكار والقانونية والتخطيط والاستراتيجية. ستشارك في الجلسات خبراء متخصصين لمساعدة أصحاب المشاريع على تحقيق أهدافهم وبناء مستقبل مستدام.

يتاح التسجيل لحضور الجلسات عبر حسابات المركز الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي. احرص على عدم فوت هذه الفرصة الثمينة للحصول على الدعم والإرشاد الذي يمكن أن يساعدك في تحقيق نجاح مشروعك وتحقيق أحلامك الريادية.