ولي العهد يلتقي رئيس وزراء جمهورية ألبانيا

- بواسطة أيمن الوشواش - التقى الأمير السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، السيد إيدي راما رئيس وزراء جمهورية ألبانيا والوفد المرافق له، وذلك على هامش انعقاد النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض. وجرى خلال اللقاء، بحث آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون المشترك والسبل الكفيلة بتعزيزه وتطويره. حضر اللقاء الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وسكرتير ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا الأستاذ فيصل غازي حفظي.

