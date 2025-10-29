اخبار السعوديه

ولي العهد يلتقي رئيس جمهورية غويانا التعاونية

- بواسطة أيمن الوشواش - التقى الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الرئيس محمد عرفان علي رئيس جمهورية غويانا التعاونية والوفد المرافق له، وذلك على هامش انعقاد النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.

وجرى خلال اللقاء، بحث آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

حضر اللقاء الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وسكرتير ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد.

