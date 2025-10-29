شكرا لقرائتكم خبر ولي العهد يلتقي رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - التقى الأمير السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية والوفد المرافق له، وذلك على هامش انعقاد النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض. وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه العلاقات والتعاون بين البلدين الشقيقين. حضر اللقاء الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس بندر بن إبراهيم الخريف، وسكرتير ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية موريتانيا الأستاذ عبدالعزيز الرقابي.

