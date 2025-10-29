ضبط مواطن لارتكابه مخالفتي دخول محمية الملك سلمان الملكية والرعي فيها.. والكشف عن العقوبة المتوقعة بحقه

موقع الخليج 365: ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لارتكابه مخالفتي دخول محمية والرعي فيها بـ (10) متون من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها بمحمية الملك سلمان الملكية.

رعي الإبل

وأكدت أن عقوبة مخالفة دخول المحميات الطبيعية دون ترخيص غرامة (5,000) ريال، وعقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن.

الحياة الفطرية

ودعت القوات للإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.



