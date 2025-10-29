اخبار السعوديه

النمر يكشف سبب الدوخة عند القيام من الجلوس ومتى تستدعي مراجعة الطبيب

0 نشر
0 تبليغ

النمر يكشف سبب الدوخة عند القيام من الجلوس ومتى تستدعي مراجعة الطبيب

موقع الخليج 365: كشف استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، عن 5 علامات خطيرة تستدعي زيارة الطبيب عند الشعور بدوخة أثناء الوقوف.

نقص السوائل

وقال النمر في تغريدة عبر حسابه بمنصة إكس: الدوخةُ عند القيام من الجلوس إن كانت خفيفةً وعابرةً ولثوانٍ معدودة، فهي غالباً غير خطيرة وتكون بسبب نقص السوائل.

فقدان التوازن

وأضاف: لكنها تستدعي زيارة الطبيب فوراً إذا كانت شديدة لدرجة الإغماء أو فقدان التوازن، وصاحبها تغيّر في النظر أو غشاوة مفاجئة، واستمرّت أكثر من ٥ ثوانٍ، وجاء معها خفقانٌ واضحٌ في القلب، أو ترافقَت مع ألمٍ في الصدر أو ضيقٍ في التنفّس.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا