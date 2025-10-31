انت الان تتابع إحباط تهريب أكثر من 5.3 ملايين حبة إمفيتامين في ميناء الدمام.. وضبط 3 متورطين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 31 أكتوبر 2025, 10:46 صباحاً

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك "زاتكا" عن إحباط محاولة تهريب أكثر من 5.3 ملايين حبة إمفيتامين، عُثر عليها مخبأة داخل إرسالية "فحم" واردة إلى المملكة عبر ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة حمود الحربي، أنه تم الاشتباه في الإرسالية أثناء خضوعها للإجراءات الجمركية، وجرى تفتيشها باستخدام التقنيات الأمنية والوسائل الحية، ما أسفر عن اكتشاف 5,388,998 حبة إمفيتامين كانت مخبأة داخل أكياس الفحم. وأضاف الحربي أنه بعد ضبط الكمية، تم التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وأسفر ذلك عن القبض على 3 أشخاص متورطين في استقبال هذه الشحنة داخل المملكة. وأكد أن الهيئة تواصل جهودها عبر جميع المنافذ الجمركية في إحكام الرقابة على الواردات والصادرات، ومواجهة محاولات التهريب حفاظًا على أمن المجتمع، ضمن استراتيجيتها لتعزيز الحماية من الآفات الممنوعة والممنوعات بكافة أشكالها. ودعا الحربي جميع أفراد المجتمع إلى الإسهام في مكافحة التهريب، عبر الإبلاغ عن أي معلومات ذات صلة من خلال الرقم الأمني المخصص (1910)، أو البريد الإلكتروني ([email protected] )، أو الرقم الدولي (009661910)، مؤكدًا أن الهيئة تتعامل مع البلاغات بسرية تامة، وتمنح مكافآت مالية للمُبلغين في حال ثبوت صحة المعلومات.

