«موان» تستعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات البيئية والتعريف بـ(IFAT Saudi Arabia)

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم المركز الوطني لإدارة النفايات (موان) ورشة عمل دولية بمشاركة ممثلي أكثر من 25 دولة، في إطار جهوده للتعريف بمعرض (IFAT Saudi Arabia) الحدث العالمي الأبرز في قطاعات إدارة النفايات والمياه والطاقة والبيئة.

ويعد المعرض المقرر إقامته خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير المقبل في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، منصة إستراتيجية تسعى إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات الاستدامة والاقتصاد الدائري.

واستعرضت الورشة الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات البيئية، وتسليط الضوء على الاستعدادات الجارية لاستضافة المملكة المعرض، ودوره في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات الاستدامة والاقتصاد الدائري.

وأكد «موان» أن تنظيم الورشة يأتي ضمن جهوده في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع إدارة النفايات، ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى بناء اقتصاد مزدهر ومستدام يحافظ على الموارد الطبيعية ويسهم في تحسين جودة الحياة.

ويغطي معرض (IFAT Saudi Arabia) حلول إدارة النفايات، ومعالجة المياه، ومكافحة تلوث الهواء، وإعادة التدوير والاقتصاد الدائري، ويعد جزءا من شبكة IFAT العالمية التي تنظم معارض بيئية رائدة في سبع دول حول العالم، لتكون منصة تجمع مزودي التقنيات وصناع القرار في الحكومات والقطاع الخاص لتعزيز التحول المستدام في المنطقة.

ويمثل (IFAT Saudi Arabia) منصة بارزة تعزز مكانة المملكة دولة رائدة في دعم الممارسات المستدامة وتطوير الاقتصاد الدائري على مستوى المنطقة.

ويهدف الحدث إلى الجمع بين الابتكار العالمي والخبرة المحلية لإيجاد تأثير مستدام يمتد داخل المملكة وخارجها، بمشاركة نخبة من الشركات العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا البيئية.

وأوضح المتحدث التنفيذي لـ»موان» سلطان الحارثي أن استضافة معرض IFAT Saudi Arabia يجسد التزام المملكة الراسخ بدعم التحول نحو اقتصاد دائري متكامل، وتعزيز الشراكات الدولية في مجالات البيئة والاستدامة، مشيرا إلى أن هذا الحدث سيمثل منصة عالمية لتبادل المعرفة واستكشاف الفرص الاستثمارية التي تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهارا للمملكة.

واختتمت الورشة بالتأكيد لأهمية هذا الحدث في تمكين الشراكات الدولية وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار في الحلول البيئية المبتكرة، بما يعزز مكانة المملكة بصفتها مركزا إقليميا رائدا في تعزيز الحلول البيئية المستدامة والاقتصاد الدائري.